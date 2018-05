Hub, cie e migranti: è polemica tra il senatore della Lega Ostellari e il sindaco di Bagnoli, Milan

E' polemica tra il sindaco di Bagnoli Roberto Milan e il senatore della Lega, Ostellari.

Le parole di Milan

Abbiamo raggiunto al telefono il primo cittadino di Bagnoli, R. Milan. E' molto preoccupato perché teme che se Lega e M5S spingeranno per la soluzione Cie, a pagarne le conseguenze potrebbe ancora essere il suo territorio: "Chiudere l’accoglienza diffusa per fare Cie non risolve problemi ma li aumenta. E sia chiaro, Bagnoli ha già dato, merita la chiusura dell’hub, non che qui si apra un Cie. Sono preoccupato perché invece di risolvere un problema se ne potrebbe creare un altro. Se pensano a un Cie è ovvio che sarebbe qui visto che a Cona ci sono tensostrutture e invece ci sarebbe bisogno di edifici in muratura, come l’ex caserma appunto. Ma non voglio fare polemiche, voglio solo che si risolva un problema che da troppo incide sulla vita della nostra comunità".

Ostellari, Bagnoli e i Cie

Il senatore della Lega, Andrea Ostellari, ha voluto rispondere al primo cittadino di Bagnoli: “Come sindaco Milan ha fallito: si è lasciato usare dai suoi amici del Pd e Bagnoli è diventata la Capitale dei profughi del padovano. Ora ci riprova come comico: accusa la Lega di essere responsabile dell’invasione del Paese e di non aver difeso le persone perbene di tutta la Bassa. Deve essersi dimenticato di quando noi facevamo le manifestazioni per chiudere l’hub di Bagnoli e lui andava in ginocchio da Alfano e poi da Minniti, credendo alle balle che di volta in volta gli raccontavano. Mi spiace per Milan, ma le vittime degli stupri e delle aggressioni compiute dagli ospiti della ex caserma non ridono. Ai cittadini di Bagnoli lo dico chiaro: noi non vi lasceremo soli e al Governo penseremo prima a voi”. Facciamo notare quale sia la reale preoccupazione del sindaco Milan, il rischio che si possa aprire un Cie a Bagnoli: "I cie sono centri di espulsione quindi servono siano vicino agli aeroporti. Non mi risulta che ce ne sia uno in quella zona, quindi la presa di posizione di Milan è assolutamente fuori luogo. Ribadisco, noi saremo quelli che la faremo chiudere, l'hub di Bagnoli".