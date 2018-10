L'assessore Antonio Bressa: "L'idea che possa esserci una regia, dietro alle spaccate, diventa automatico"

Lunedì otto ottobre è il primo giorno in cui gli esercenti che vogliono implementare i sistemi anti intrusione. C’è tempo fino al 14 dicembre. Abbiamo così chiesto all'assessore Bressa di fare il punto sulla questione spaccate.

Richiesta di rimborso

Abbiamo così chiesto all’assessore Antonio Bressa come funziona la richiesta del rimborso. “Sia per chi è stato colpito da una spaccata o per chi vuole dotarsi di questi nuovi strumenti, il comune ha stanziato 200.000 euro che sono a disposizione di chi voglia implementare i sistemi di sicurezza. Questo vale anche per chi non le ha subite, le spaccate”.

Esercizi e regia

Che idea si è fatto, assessore? Sono degli sbandati o come pensa qualcuno, ci sarebbe una regia?“Sono stati colpiti esercizi che sono in qualche modo simbolici, perché gestiti da persone che sono vicine ai vertici della associazioni di categoria. L'idea che possa esserci una regia diventa automatico. Ma questo, senza elementi oggettivi, deve rimanere solo un pensiero”. Ha notizia di come stanno andando le indagini? "Secondo me riguarda diversi individui, anche le immagini cominciano a dare elementi validi per le indagini. Dobbiamo solo aspettare, comunque, le forze dell'ordine stanno indagando e sono convinto che si porrà fine a questa situazione".