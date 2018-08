Bressa e Pillitteri: "Via Bernina? L'intervento che la Mosco critica chiesto dai residenti"

L’idea di invertire l’accesso a Via Bernina non piace alla consigliera di Forza Italia che in una conferenza stampa ha manifestato critiche e perplessità. Così l’assessore Bressa e il consigliere Pillitteri, arcellano doc, hanno spiegato il perché di questo soluzione.

Ordinanza e bretella

L’assessore al commercio Bressa spiega quali benefici sortirebbero con queste iniziative, ma non prima di aver risposto, piccato, alla consigliera di Forza Italia: “Rispetto alla presenza della consigliera Mosco, mi viene da pensare sia una cosa un po’ ridicola visto che durante il tempo del suo mandato non sia mai stata presente in via Bernina. Se oggi ci sono dei disagi questa responsabilità è facilmente imputabile anche a chi per due anni e mezzo non ha fatto nulla. . Soluzioni invece che chiacchiere. Se non c’è flusso di persone dal lato di accesso condominiale l’effetto che si raggiunge è consequenziale. Sono gli stessi residenti che ce lo hanno chiesto".

Lo conferma anche il consigliere Pillitteri: “Lì vivono parecchie famiglie, il problema è soprattutto di notte, la presenza di spacciatori e altre figure poco affidabili, che rendono difficile la vita alle persone. Per questo si è deciso di intervenire in questo modo”.

“Stiamo raccogliendo - conclude l'assessore - gli esposti e le segnalazioni di polizia e carabinieri, per avere la forza giuridica di poter emettere l’ordinanza per la regolamentazione degli orari dei circoli. Una decina di giorni, quindi. Sono già in campo gli incontri tecnici per la realizzazione della bretella che quindi permetterà l’accesso da via Tre Venezia e la chiusura del lato in questione”.