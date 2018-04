Bressa: "Su via San Fermo c'è un vincolo architettonico, la Mosco dovrebbe saperlo. E sugli abusivi..."

L'assessore al commercio Antonio Bressa ha voluto rispondere ad alcune critiche che sono arrivate dall'opposizione.

Gli attacchi dall'opposizione

In particolare, l'attacco della consigliera Mosco in occasione dell'iniziativa in via San Fermo di venerdì 27 aprile. La consigliera di Forza Italia ha organizzato con i gestori di un locale che ha appena aperto nella zona, Via San Fermo 20 si chiama, un aperitivo silenzioso come forma di protesta. E poi ha voluto dire la sua anche sulla iniziativa in Prato della Valle, tema

Bressa risponde alla Mosco

"Rispetto alle argomentazioni - ha spiegato al telefono l'assessore - che ha usato la consigliera Mosco, sono rimasto molto stupito. Stiamo parlando di una persona che ha una certa esperienza, visto il suo ruolo nella passata amministrazione. Che tiri fuori, ad esempio, il tema delle fioriere, lo dovrebbe sapere sono state appena tolte. Dovrebbe sapere che vengono sostituiti i fiori invernali con quelli estivi. In via San Fermo sta accadendo questo, come succede sempre, d'altronde". E per quanto riguarda la richiesta dei gestori del locale, di poter mettere dei tavolini all'aperto? "Per quanto riguarda il plateatico, essendo una nuova concessione dove il bene architettonico è vincolato, la soprintendenza ha chiesto di visionare e analizzare la pratica. Noi, quanto la titolare del bar, vorremmo che la situazione si sbloccasse. Un plateatico, con dei tavolini, farebbe piacere anche noi. Altro che se ci piacerebbe. Siamo anche noi, come loro, vincolati a questa decisione che auspichiamo arrivi in fretta. Sarebbe anche da ricordare che quel bar ha aperto anche grazie alle pressioni del comune, la soprintendenza aveva posto dei limiti molto stretti. Nello specifico, quindi, non è un problema che non conosciamo. Siamo in contatto diretto con la titolare da mesi per trovare una soluzione”.

Sulla vendita abusiva

Ultimo sassolino l'assessore se lo toglie commentando la manifestazione "contro i venditori abusivi" avvenuta sabato 28 aprile in Prato della Valle. "L'abusivismo? Io stesso ho fatto dei sopralluoghi in Prato della Valle con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con i vigili urbani, sappiamo bene com'è la situazione e non c'è proprio nulla di allarmante". Indubbiamente oggi c'erano davvero agenti di polizia locale in Prato della Valle, poteva non sembrare un caso: "L’attenzione è alta ogni giorno. Dire, come è stato detto alla iniziativa, che oggi non ce ne fossero perché è partito da qui chi lo sa quale indicazione alla polizia locale, fa sinceramente sorridere”.