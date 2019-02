Il presidente della provincia, Fabio Bui: «A Conselve non riscontrato nessun pericolo per la salute»

Si è svolta nella mattinata del 26 febbraio la riunione convocata dal Prefetto Renato Franceschelli concernente la problematica delle emissioni odorigene che continuano a riscontrarsi nel Comune di Conselve. Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco di Conselve, i rappresentanti degli organi tecnici competenti in materia nonché i rappresentanti della distilleria Bonollo. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sugli accertamenti ambientali e sanitari effettuati negli ultimi mesi nonché per individuare un metodo di lavoro che si svilupperà in sede di tavolo tecnico convocato dall'Amministrazione provinciale, già a partire dalla prima riunione fissata per il prossimo 7 marzo.

In quella sede, muovendo dall'esame delle autorizzazioni amministrative in essere e dallo stato di attuazione dei progetti di riqualificazione ambientale, verranno ricercate tutte le soluzioni tecniche idonee ad attenuare il problema dell'emissione di odori molesti presente nel territorio di Conselve.

Su tale percorso si è registrato il pieno consenso di tutti i partecipanti oltre che la più ampia disponibilità della ditta Bonollo nella ricerca di soluzioni idonee al superamento della problematica evidenziata.