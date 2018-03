"Lotta al bullismo e cyberbullismo, urgente una presa di posizione del Comune di Padova"

"Alla luce degli ultimi dati che indicano che la polizia postale di Padova riceve due segnalazioni al giorno per episodi di bullismo e cyberbullismo, chiedo alla giunta di portare avanti con urgenza la mozione approvata in Consiglio Comunale", lo scrive Davide Meneghini, consigliere comunale della lista Bitonci.

L'incremento

"Questo incremento va contrastato con le associazioni attive nel territorio, con campagne di sensibilizzazione e la promozione di iniziative culturali sui temi della legalità e del rispetto reciproco. La mozione è un punto di partenza che consente al Comune di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per interpretare, combattere e anche prevenire questo preoccupante fenomeno. La mozione, approvata in Consiglio Comunale, ha l'ambizione di creare e rafforzare una rete cittadina per la prevenzione e il contrasto al bullismo con tutti i soggetti che già operano sul territorio. Soltanto con una stretta collaborazione fra azione istituzionale, impegno della scuola e monitoraggio delle famiglie si potrà riuscire a ridimensionare e magari anche a sconfiggere un malcostume pericoloso e incivile."