Cambia la viabilità in zona stazione. Via Cairoli a senso unico, invertito quello del Boulevard

Cambia la viabilità nella zona della stazione ferroviaria. Con la rimozione "degli impianti semaforici che regolavano gli incroci tra il “boulevard della stazione” e la parte principale di piazzale della Stazione e tra via Cairoli e corso del Popolo si rendono infatti necessari alcuni adattamenti", fanno sapere da palazzo Moroni.

Invertito senso di marcia

Giusto una settimana fa sono stati tolti i semafori per agevolare la corsia preferenziale del tram in direzione sud e chiusi i varchi per consentire di cambiare la viabilità. Sul “boulevard” il senso di marcia viene invertito e così, da via Bixio, all’alteza dell’angolo con l’ex Hotel Monaco sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione cavalcavia Borgomagno.

Via Cairoli senso unico

Via Cairoli sarà a senso unico nel tratto tra viale Codalunga e l’incrocio con via Bixio, che a sua volta sarà tutta a senso unico nella direzione da via Tommaseo verso la Stazione. Il secondo tratto di via Cairoli sarà invece a doppio senso ma di fatto solo per residenti della via e magari chi disperatamente è in cerca di un parcheggio. L’incrocio con corso del popolo sarà chiuso. L’intenzione è quella di fare in modo che il flusso di auto in uscita da via Cairoli e via Bixio passi nel sottopasso sotto la rampa del tram.

Lorenzoni

«Queste modifiche sono la conseguenza della rimozione dei semafori – spiega Arturo Lorenzoni, vicesindaco e assessore alla mobilità – Abbiamo eliminato due incroci che potevano rallentare il percorso del tram: le modifiche servono per riorganizzare i flussi». L’ordinanza che modifica la viabilità è già esecutiva e nei primi giorni della settimana prossima inizieranno gli interventi alla segnaletica verticale e orizzontale per renderla operativa. Chiaro l'obiettivo di estendere l’area esclusivamente pedonale.

L'opposto di Bitonci ma un po' Zanonato

La decsione presa prende una direzione opposta rispetto a quella percorsa dalla scorsa amministrazione, un po' come si dovrà fare con l'auto per percorrere il boulevard. Uno scenario che ricorda semmai gli anni con Flavio Zanonato sindaco e Ivo Rossi assessore alla mobilità.