CambiAbano punta sulla competenza e sulla trasparenza per governare la città

"Il Movimento Civico cambiABANO riporterà in città concetti come legalità, competenza e trasparenza. Proprio perché crediamo nella trasparenza, come candidato Sindaco ho presentato alla Città la mia squadra di donne e uomini con le quali intendo cambiare Abano Terme.

Gli altri candidati quando dicono "noi faremo" a chi si riferiscono? E quando renderanno disponibili agli elettori le facce ed i curriculum dei candidati consiglieri? Per cambiABANO l'unica via è quella della trasparenza. Alla vecchia politica rispondiamo con la professionalità.

Il Candidato Sindaco Michele Di Bari"