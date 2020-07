Cappelletti, candidato M5S alla Presidenza della Regione: «Viabilità e collegamenti, una soluzione per Albignasego»

Flavio Pinton, candidato capolista per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali è intervenuto nel dibattito sulla viabilità nel comune di Albignasego: «Noi non siamo il movimento del no ma siamo il movimento del sì a chiare condizioni: che le opere siano utili e servano ai cittadini». Nello specifico ha spiegato il consigliere comunale, Marco Gionfriddo, «il problema del traffico ad Albignasego è presente da oltre 10 anni e la politica non è riuscito a risolverlo. È arrivato il momento di dare delle risposte puntuali a tutti gli abitanti del comune».

Viabilità

Sulla vicenda è intervenuto anche il candidato Presidente alle prossime regionali, Enrico Cappelletti: «Se sarò eletto Presidente della Regione Veneto, porterò a termine questa opera incompiuta, il collegamento tra la tangenziale Padova sud - casello Padova sud e S.s. 16 Adriatica, che è stata promessa dagli amministratori, a livello comunale e regionale da molti anni, senza che però nulla accadesse. L'opera è molto importante per rendere scorrevole tutto il traffico di affluenza da fuori città verso il capoluogo e viceversa». Anche il candidato Cappelletti ci tiene a sottolineare ciò che ha dichiarato il capolista Pinton: «Sapete quale è, negli ultimi 20 anni in Italia, l'anno in cui sono stati attivati il numero maggiore di cantieri e di opere pubbliche? Ebbene, negli ultimi venti anni è il 2019. Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il Movimento 5 Stelle non è contro la realizzazione delle opere, è contro la realizzazione delle grandi o piccole opere inutili. Le opere, invece, che devono essere fatte per migliorare la qualità della vita dei cittadini trovano tutto nostro sostegno e impegno».