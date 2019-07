Carenza medici? Zaia: «Bisogna trovare in fretta una soluzione. E basta con il numero chiuso a medicina»

Il problema della carenza dei medici è stato l'argomento che ha monopolizzato l'intervento del governatore del Veneto, Luca Zaia, molto preoccupato per questa situazione. Il governatore, nel suo intervento, ha elogiato la classe medica e i lavoratori del comparto sanitario, ma ha fatto notare che le azioni di ammodernamento e di adeguamento ai tempi non collimano con il numero di professionisti di cui c'è bisogno. E ha ricordato che agli ultimi concorsi la partecipazione è stata decisamente al di sotto delle peggiori previsioni. C'è un problema da risolvere e riguarda condizionato soprattutto dal numero chiuso e dall'impossibilità esercitare se non dopo aver frequentato le scuole di specializzazione. C'è quindi la questione legata alle borse di studio e tute quelle lungaggini di cui sappiamo visto che sono anni che se ne parla. Il governatore ha invitato la stampa a evidenziare questo aspetto, «è la sfida del futuro. Avere a disposizione una classe medica preparata e numericamente all'altezza delle esigenze».

Luciano Flor, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova, sollecitato sulla questione ha evidenziato che un problema di carenza di personale c'è, soprattutto se si ragiona di sanità in maniera complessiva. E in Regione è evidente che questo problema ci sia.

Gli ha fatto eco il senatore De Poli: «Oggi per Padova è una bella giornata: con l'apertura della sede amministrativa di Azienda Zero all'Arcella si riqualifica un'area degradata e come padovano non posso che essere felice di ciò". Così il senatore Udc Antonio De Poli commenta l'inaugurazione, avvenuta stamane a Padova, della ex Casa Rossa come sede amministrativa di Azienda Zero. «Come ha messo bene in evidenza il presidente della Regione Luca Zaia, - aggiunge - c'è un problema di carenza di medici che non è solo veneto ma è nazionale. Nella nostra regione, ad oggi, mancano 1300 medici. E' una questione di cui questo Governo con il ministro Grillo deve occuparsi. Noi chiediamo di superare il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, un fatto che riteniamo anacronistico e, allo stesso tempo, di dare più risorse alle Scuole di specializzazione medica».