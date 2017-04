Parole al veleno sull'operato dell'ex vice sindaco Mosco dagli espulsi di Fi: è polemica

"Non ha mai lavorato, fa solo politica e male", sono parole pesanti quelle che gli ex consiglieri forzisti Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto rivolgono nei confronti di Eleonora Mosco, già vice sindaco della giunta Bitonci, ed ora al fianco dell'ex sindaco leghista nella corsa verso le prossime elezioni amministrative. Bianzale e Pasqualetto, espulsi da Forza Italia dopo aver decretato la caduta dell'amministrazione Bitonci, nel novembre scorso, rassegnando le proprie dimissioni insieme ad altri 15 consiglieri hanno presentato ricorso: "Per ristabilire la verità, ma mai più con Forza Italia", dichiarano.

MOSCO. Non si è fatta attendere la risposta della Mosco: "Sono sempre stata fedele all'Amministrazione Bitonci nel pieno rispetto del mandato elettorale che i cittadini ci avevano dato. - spiega in un post sul proprio profilo Facebook - Abbiamo lavorato con fatti concreti, dalle opere pubbliche agli importanti risultati sul turismo e sul commercio per le deleghe di mia competenza. Da una parte noi, il nostro impegno, il nostro coraggio per cambiare Padova. Dall'altra parte invece solo offese e insulti: zero proposte, zero idee zero contenuti!! La violenza verbale non mi appartiene!! Basta con i soliti clichè della donna giovane e in politica !!!!!! Basta con l'invidia e con il livore! Basta con le offese personali che dimostrano la loro pochezza umana!! Basta con chi eletto nel centro destra, va con il centro sinistra!!! Vado avanti a testa alta con Forza Italia, con i nostri valori, con coraggio per continuare il lavoro per Padova con Bitonci Sindaco".

BUFFONI. Dalla parte di Eleonara Mosco anche Marina Buffoni, lex assessore con delega a Trasparenza amministrativa, Cooperazione internazionale, Partecipazione, Decentramento e quartieri; Semplificazione amministrativa, Politiche per la tutela del consumatore. "La mia personale solidarietà e quella di Fratelli d'Italia- An Padova all'amica Eleonora Mosco per le volgarità sessiste di cui è vittima dai suo stessi colleghi di partito,- spiega Buffoni - quelli che hanno tradito il mandato elettorale dei padovani a Massimo Bitonci. Anche in questo caso, quando i rivali maschi sono a corto di argomenti politici, agitano strumentalmente temi che non c'entrano nulla, e purtroppo so cosa significa. Ma questo non ci fermerà e continueremo a fare una campagna elettorale sui temi che interessano Padova e i padovani e rimandiamo al mittente certi commenti da medioevo".