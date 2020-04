Casa di riposo a Montegrotto Terme, partita a tre. La giunta si avvia a scegliere chi la gestirà

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme si appresta a scegliere il soggetto che gestirà la nuova Casa di riposo per 120 anziani non autosufficienti. All’Ulss 6, che ha previsto i 120 posti letto nel suo Piano di zona, sono arrivate tre proposte: una riguarda l'area già edificata dell'albergo Rio d’Oro attualmente in totale stato di abbandono, mentre le altre due aree non sono ancora edificate. La giunta comunale ha approvato con una delibera l’invio ai tre soggetti di una lettera di invito con la quale si chiede di dettagliare ulteriormente la proposta.

Lettera

«La lettera di invito - spiega il vicesindaco Luca Fanton - contiene le caratteristiche, le condizioni e la documentazione da produrre per partecipare alla selezione comparativa, stabilendo tempi e modalità di presentazione ad integrazione della documentazione già prodotta all’Ulss 16. Al termine della procedura comparativa, che durerà circa due mesi, sarà selezionata la proposta migliore per caratteristiche di tipo urbanistico - edilizie da un lato e funzionali e gestionali dall’altro».

Nuova casa di riposo

«Si tratta - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - di un’importante occasione per rispondere a importanti esigenze di tipo sociale del nostro territorio. Nel contempo la nuova casa di riposo potrà essere una delle iniziative in campo per la riqualificazione urbana del nostro territorio, obiettivo primario della nostra amministrazione».

Obiettivo

Il piano di zona dell’Ulss 6 prevede per Montegrotto Terme 120 posti letto per non autosufficienti ripartiti in 96 posti letto di primo livello e 24 posti letto di secondo livello.L’obiettivo dell’Amministrazione è che la nuova Casa di riposo a servizio degli anziani del Comune e delle zone contermini possa diventare realtà entro i prossimi due anni.