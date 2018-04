La presidente del senato Elisabetta Casellati inaugura a Padova "Sapori di Primavera"

Autorià e semplici cittadini hanno "scortato" la neo presidente del senato Casellati che ha visitato gli stand gastronomici che stanno dando vita alla quindicesima edizione di sapori di Primavera.

Le parole della presidente

"Il mio ritrorno a Padova è sempre occasione di percorrere la strade della mia città. Nel nostro salotto oggi c'è l'eccellenza delle produzioni venete. Io a Padova ci sarò sempre, soprattutto in queste occasioni".

Il ringraziamento dell'assessore al commercio Bressa

"Come amministrazione - ha detto l'assessore - portiamo il saluto e il ringraziamento verso tutti coloro che rendono possibile questa splendida iniziativa che porta in piazza e per le strade la qualità e il gusto". Tra i vari interventi al microfono da sottolineare il saluto portato dal sindaco Giordani.