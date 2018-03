Elisabetta Casellati torna in città da presidente del Senato: "Io amo Padova, per voi ci sarò sempre"

Un'accoglienza calorosa per la prima donna chiamata a ricoprire la seconda carica dello Stato. Un'emozionata Maria Elisabetta Alberti Casellati torna nella sua Padova per la prima volta dall'elezione di sabato 24 marzo.

Le parole del presidente del Senato

Queste le dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Casellati nell'affollatissima conferenza stampa: "Non ero preparata a fare un discorso. Vorrei innanzitutto salutare voi tutti qui presenti, e vorrei fare un ringraziamento no rituale al sindaco Sergio Giordani, perché ha detto una cosa molto importante raffigurando la mia e la nostra città come la casa comune di tutti, e quersto ha un significato anche simbolico particolare al di là delle differenze che possono esserci tra di noi. Inutile dire che sono emozionata, perché questo riconoscimento è davvero qualcosa di grande. E' la realizzazione di un sogno, ed è un incarico denso di grandi responsabilità perché il momento che vive il nostro Paese è molto difficile. Sono però ottimista, perché ho visto grande condivisione riguardo alla mia nomina, e può essere un ottimo viatico per la nuova legislatura. Ho dedicato la giornata di sabato a tutte le donne, perché sappiamo che ci sono ancora molte disuguaglianze e difficoltà ma questo mio incarico dev'essere un auspicio per tutte le donne, perché possiamo farcela. Il primo giorno l'ho passato con la mia famiglia, il secondo invece lo sto passando con la mia seconda famiglia, perché questa è per me Padova. Voglio essere sempre un riferimento per Padova perché penso che un ruolo non possa e non debba cambiare le persone. Aver vissuto tutto il mio percorso politico ed essere maturata in questa città mi farà sempre avere un rapporto priviligiato con questa città e questa Regione. Io con voi e per voi ci sarò sempre, è una promessa e io le promesse le onoro. Io amo Padova, e passare con voi questa giornata è per me importantissimo"