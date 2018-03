Casellati presidente del Senato, la soddisfazione di Luca Callegaro

Per Luca Pellizzari, presidente provinciale di Forza Italia, la soddisfazione è doppia: “Lo siamo, sia come padovani, che come compagine politica di Forza Italia. Grande merito va dato al nostro leader Silvio Berlusconi. La Lega senza Forza Italia non avrebbe i numeri, così ieri, quando Salvini ha forzato il voto si era capito che alla fine si sarebbe trovato un punto di intesa”.

La votazione

Quando è cominciato il voto per decidere se nominare la senatrice Casellati presidente del Senato, eravate sereni o c’era l’incertezza che qualcosa avrebbe potuto andare storto? “Assolutamente no, già dalle telefonate e dai messaggi di questa mattina era chiaro si fosse raggiunta una intesa”.

Il merito

E’ tutto merito di Berlusconi, quindi? “L’abilità di Berlusconi è stata di saper tenere le redini della coalizione, saper gestire le situazioni”. Quando gli facciamo notare che però molti osservatori lo davano come uno fuori dai giochi, Pellizzari è prontissimo: “Berlusconi è leader perché sa tenere insieme, sa far dialogare le parti. Berlusconi ha un solo difetto, è troppo buono. Questo lo ha portato ad essere tradito da persone che pensava corrette, fedeli a un patto politico, a un accordo. Solo questo si può rimproverare a Berlusconi, ma sul resto mi pare che sulla scena sia sempre lui a sbrogliare le matasse più complicate. E lui, senza dubbio, il leader di cui ha bisogno il centro destra”.