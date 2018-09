Pediatria, Coletto rassicura: “Nessun ridimensionamento, arriveranno cinque nuovi medici”

“Smentisco per l’ennesima volta qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della Pediatria e della Terapia Intensiva Neonatale all’Ospedale di Camposampiero. I concorsi per l’assunzione di cinque nuovi pediatri in sostituzione di quelli che si sono dimessi saranno fatti entro metà ottobre. Temo che, ancora una volta, qualcuno pensi di ricavare consenso politico sventolando lo spettro della perdita di servizi sanitari che è assolutamente falsa”. Con queste parole Luca Coletto, assessore regionale alla sanità, interviene per rassicurare la popolazione locale sul futuro della Pediatria nell’ospedale padovano alla luce della manifestazione organizzata per sabato 29 settembre da alcuni sindaci dell’area.

L'attacco di Roberto Marcato

Ancor più critico è Roberto Marcato, assessore e consigliere regionale del territorio: “Posto che manifestare è un diritto, fatico a capire il perché di questa convocazione dopo i chiarimenti dati in un recente incontro pubblico con l’Assessore Coletto, il direttore generale dell’Ulss Scibetta e il Presidente della Quinta Commissione del Consiglio Boron, e anche lunedì quando lo stesso Scibetta ha incontrato gli amministratori dell’ex Ulss Alta Padovana. Sorge spontaneo il dubbio che si voglia manifestare più che altro per esigenze politiche di alcuni, che si trovano in asfissia di consenso in vista delle amministrative dell’anno prossimo. Se così fosse si tratta di una discutibilissima speculazione politica”. E Marcato conclude con una frecciatina tutt'altro che leggera: “Per chiarezza e onestà intellettuale è anche giusto che si sappia che i medici che si sono dimessi non l’hanno fatto per andare a fare volontariato e non si sono immolati come Madre Teresa di Calcutta, anzi… Con la salute non si gioca, e nemmeno sulle paure della gente dopo averle immotivatamente accese”.