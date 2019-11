Catastrofe acqua alta a Venezia: ex governatore Giancarlo Galan a Radio Cafè, "Il Mose funzionerà"

«Il Mose funzionerà, doveva essere pronto nel 2012, andate a verificare. E' in ritardo? Chiedete a Roma». Queste alcune delle frasi dell'ex Governatore del Veneto Giancarlo Galan che spiega «nè io nè Cremonese, nè Pupillo, nè Bottin nè Zaia abbiamo nessuna competenza sul Mose: è stato istituito prima dell'istituzione della Regione. La responsabilità è tutta esclusivamente a Roma».

Morning Show

Ed aggiunge in diretta a Radio Cafè: «Se vai a controllare - dice rivolgendosi agli speaker di Radio Cafè - io Cacciari e i sindaci del territorio facevamo dialettica, Massimo Cacciari era contrario, ma la responsabilità è di altri». E poi, conclude: «Il Mose funzionerà, io sono sempre stato affascinato da questa macchina, dopo il canale di Panama la più grande macchina idraulica della storia dell'umanità. Io continuo a crederci. Il Mose doveva entrare in funzione nel 2012, mi pare di ricordare ma non credo di sbagliarmi».