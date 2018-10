Cavatton e le due minoranze: «C'è l'opposizione dei social e quella dei luoghi istituzionali: Libero Arbitrio è per la seconda»

Lo raggiungiamo nel suo studio, il capogruppo di Libero Arbitrio, Matteo Cavatton. Se in consiglio e nelle commissioni è sempre presente e molto battagliero, in altre occasioni si vede meno. «C'è chi scegli di fare l'opposizione sui social e chi nelle sedi istituzionali. Noi di Libero Arbitrio seguiamo questo tipo di percorso".

Minoranza e social

Subito mette l'accento sulle differenze che animano l'opposizione. «La maggioranza è litigiosa e divisa sa tutto, è Giordani che riesce a fare sintesi. Lascia che le fiere si scannino e poi arriva e fa sintesi. Sa acquietare le spinte ideologiche della sua maggioranza e ha portato a casa i risultati che si era prefisso. Dopo, che riesca a realizzarli, è un altro discorso».

Bitonci e provincia

Il sottosegretario Bitonci ha espresso un giudizio molto più duro sul sindaco Giordani. Quali sono i vostri rapporti? «Non c'è nessun cambio di opionione, che rimane negativa, sull'operato dell'amministrazione comunale. Va però rilevato che se c'è un interlocutore per l'opposizione è il sindaco. L'onorevole Bitonci sta gestendo uno dei sottosegretariati più importanti, è ovvio che la sua presenza sul territorio è diminuita. Mi stupirei del contrario. Il rapporto rimane assolutamente collaborativo. Io non ho alcuna tessera di partito. Io devo pensare agli interessi dei padovani, lui a quelli degli italiani. Sono due piani diversi».

Si parla anche di provincia: "Credo che il presidente della provincia debba assicurare una collaborazione alla città di Padova. Fino ad ora non c'è stata. Dal PP1 all'ospedale, dalla Provincia sono stati messi solo bastoni tra le ruote, alla città. Deve essere collaborativa e mirare a migliorare la vita delle persone, non a fare giochi che invece li complicano». Chiaro il riferimento all'attuale presidente, Enoch Soranzo, ormai in scadenza.

Metodo

Ultima battuta, si torna a parlare dei metodi e le modalità che si scelgono anche quando si sta all'opposizione, con riferimento a un episodio accaduto proprio nell'ultimo consiglio comunale.

L'essere o non essere presenti, l'uso dei social media che mostrano una realtà a suo dire non esatta. «Non do lezioni a nessuno, ma se si fa il consigliere, se si produce un'attività che impegna il dibattitto, bisogna almeno essere presenti. Non lo prescrive il medico di fare il consigliere comunale».