Matteo Cavatton di Libero Arbitrio: "Lunedì votiamo no alla delibera su nuovo ospedale"

Conferenza stampa di Libero Arbitrio, tema il nuovo polo ospedaliero di Padova. Con Matteo Cavatton anche i consiglieri Elena Cappellini ed Enrico Turrin. Lunedì finalmente in consiglio si vota sul nuovo ospedale, tema che occupa le pagine dei giornali ormai da troppi anni. Una storia infinita.

Metodo, non merito

Cavatton, che dell'amminstrazione faceva parte in qualità di assessore, non le manda a dire: "Noi, come Anima Critica, non voteremo a favore del nuovo ospedale, lunedì in consiglio. Per una questione di metodo, non di merito. Metodo che non è stato affatto democratico. Il progetto ci convinceva anche prima, visto che è lo stesso, ma non i proponenti. Loro non ci convincono affatto. Sono trascorsi due anni e mezzo, sulla pelle dei padovani, per un gioco squisitamente politico".

Il commissariamento del comune

"Si è commissariato il comune, tenuto fermo l'ospedale - ha proseguito Cavatton - per poi rtitrovarci lunedì e votare quello stesso progetto? Quello che prima non andava bene agli stessi che ora ce lo fanno votare? Il consiglio comunale lunedì è chiamato a votare la deliberazione per il nuovo ospedale, il progetto è uguale a quello che l’amministrazione Bitonci aveva proposto e per il quale giunta è stata commissarriata. Perché è proprio per la questione ospedale che quei consiglieri che oggi vorrebbero farci votare con loro, erano andati dal notaio per far cadere la giunta Bitonci. Era l’estrema contrarietà all'ospedale a Padova est che ha partorito poi il colpo di mano, non scordiamocelo".

Lo stesso progetto

Siete davvero convinti siano uguali le due proposte? "L’ipotesi progettuale è esattamente la stessa. E' una fotocopia di quanto avevamo proposto a suo tempo. Ci devono però illustrare i motivi per cui hanno cambiato idea. Devono renderci conto delle balle che hanno raccontato e delle quali ormai si sono accorti anche loro".

La mozione

Quindi, lunedì, voterete in modo contrario sull'ospedale? "Si nascondono dietro a una mozione che noi vorremmo fosse votata prima della delibera, ed è una proposta di Coalizione Civica. Noi chiederemo sia votata prima della delibera sull'ospedale, sappiamo bene che è solo una foglia di fico dietro la quale si nascondono, perché se votata dopo vale quel che vale. Quella mozione che mette come priorità la ristrutturazione dell’ospedale civile, se venisse votata prima, andrebbe a incidere sul pre accordo che sarebbe a quel punto da rifare. Quindi è un altro bluff".