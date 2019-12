Centro Congressi: la visita al cantiere

Visita al cantiere del Nuovo Centro Congressi di Padova, definita dall'assessore allo sviluppo della Regione, Roberto Marcato, «una struttura fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio . Fiera, Competence Center e Centro Congressi i tre assi per uno sviluppo smart e sostenibile di Padova e della nostra Regione». Un valore aggiunto non solo per Padova, quindi, lo sottolinea anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Con lui anche il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui e il presidente della camera di commercio Antonio Santocono.

Il nuovo Centro Congressi è ideato dall’architetto giapponese Kengo Kuma e sarà il più grande del Veneto e si candida a diventare uno dei riferimenti italiani per la meeting industry. Capienza massima 3.000 persone e superficie netta di 12.000 mq, la sala principale, chiamata “Giotto” avrà una capienza di 1600 posti, ma sarà trasformabile in tre sale su tre piani, ognuna con eventi indipendenti.

Una seconda sala sarà intitolata a Mantegna e si prevede una capienza di 1200 persone: anche questa sarà scomponibile in tre spazi diversi, uno più grande, da 600 posti e due minori da 256 posti ciascuno. A piano terra altre cinque sale da 150 posti scomponibili in 10 sale da 75 e un bistrot.