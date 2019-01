Centro Ingrosso Cina regolarizza la sua posizione: versati 1 milione e 881mila euro al Comune

E' già a disposizione del comune il milione e ottocentottantuno euro di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione, versati al comune per regolarizzare la posizione del centro ingrosso Cina, nella sua parte posteriore. Il passaggio da artigianale a commerciale, dell’ingrosso,andava regolarizzata.

Il Comune ha aperto il procedimento di abuso edilizio, un anno fa: «Non è concepibile che in un’area artigianale si possa fare commercio. Il versamento di questa somma è la conclusione positiva di questa vicenda. La quota, già versata, sono oneri vincolati quindi si potranno utilizzare per migliorare la cura della città: manutenzione delle strade e altri interventi di questo tipo».

«Sul rispetto delle regole - conclude l'assessore Bressa - non facciamo eccezioni. La posizione del centro ingrosso Cina nella sua parte posteriore andava regolarizzata e avviando il procedimento per abuso edilizio e ponendo le condizioni rispetto agli standard da mettere in campo abbiamo fatto sì che la vicenda si concludesse con l'esito fortemente voluto dall'amminstrazione».