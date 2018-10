Il centro destra, da Forza Italia a Cavatton: "Spaccate e sicurezza di competenza del ministero degli interni"

Al Caffé Pedrocchi, conferenza stampa sul tema della sicurezza indetto dal centro destra. Quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Libero Arbitrio. Presenti F.Ascierto, T. Tommasi e R. Zanon per FdI. L'onorevole Roberto Caon e Nicola Lodi di Forza Italia e Matteo Cavatton, Elena Cappellini e Enrico Turrin per Libero Arbitrio.

Sicurezza e centro destra

Questo in sinstesi l'intervento dell'on Caon. “Faremo subito una nterrogazione al ministro degli interni affinché tenga fede a quanto dichiarato. Perché su fenomeni come quelle delle spaccate, l’amministrazione comunale può e deve fare il suo, ma riguardo fenomeni come questo la competenza è di altri”.

Poi è il turno anche della consigliera Cappellini: “Concentrarci sulla insicurezza. Come gruppo consiliare saremo portavoce di tutti coloro i quali vogliono impegnarsi con noi. E’ una proposta che va al di là dell’appartenenza politica”.