Certificazione AEOF per l'interporto: benefici alle attività doganali e alla sicurezza

Interporto Padova Spa, al termine dell’iter istruttorio previsto, ha ottenuto la certificazione AEOF rilasciato dall’Agenzia delle Dogane con decorrenza 4 gennaio 2020.

AEOF

Lo status di operatore economico autorizzato AEO in inglese Authorized Economic Operator) certifica una situazione di affidabilità specifica nei confronti delle autorità doganali e fa parte delle nuove procedure di informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale. I vantaggi di essere operatore certificato AEO sono numerosi: acquisizione di uno status di affidabilità e di sicurezza con valenza illimitata e comunitaria, riduzione dei controlli, semplificazioni doganali, facilitazioni nel settore della sicurezza, migliori relazioni con le autorità doganali.

Interporto

«Interporto Padova con questa certificazione accede ad una serie di benefici che ricadono poi sui clienti dei nostri servizi, che in questo modo sono ancora più affidabili ed efficienti – commenta il presidente della società Sergio Gelain - In generale questa certificazione ci facilita l’accesso alle semplificazioni doganali e i controlli di sicurezza, ma ci permette anche, ad esempio, di preavvertire l’operatore nel caso la spedizione sia selezionata per il controllo fisico. Senza dimenticare la riduzione della quantità dei dati che dobbiamo trasmettere alla Dogana. Voglio ringraziare l’ Agenzia delle Dogane e il direttore dell’ Ufficio di Padova dott Tabacchi per l’attenzione con la quale hanno seguito l’iter istruttorio. Con l’ottenimento della certificazione AEOF la nostra società conferma l’impegno a fornire agli operatori un servizio assolutamente in linea con le migliori pratiche del settore».