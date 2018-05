Cgil, Cisl e Uil il giorno del 1 maggio a Padova: "La sicurezza sul posto di lavoro elemento indispensabile"

Un primo maggio senza acuti, questo del 2018. In mattinata si sono ritrovati i sindacati confederati, Cgil, Cisl e Uil in piazza dei SIgnori. Circa trecento persone hanno ascoltato prima il saluto dell'amministrazione, portato dal vice sindaco Arturo Lorenzoni, poi dei rappresentanti dei sindacati. Un pensiero, oltre che ai lavoratori, fissi o precari che siano, anche a coloro che vivono lontano da questi territori ma che sono costretti a sopravvivere alle guerre, con particolare attenzione a quanto sta accadendo in Siria. La mattinata è stata aperta dal concerto dei Grinders.