"Chiusura immediata dell'hub di San Siro": la richiesta di Fratelli d'Italia

“Fratelli d’Italia è decisa nell’impegno di volere chiudere l’Hub di San Siro in cui sono accalcati gli immigrati". La richiesta formale arriva da Massimiliano Barison, portavoce locale del partito di destra.

"Degrado e problemi"

Barison prosegue nella sua arringa: "Sono costantemente in contatto con la nostra dirigenza nazionale affinché anche la sicurezza del territorio sia costantemente garantita. Nessun centro di indentificazione ed espulsione e nessun Hub è per noi compatibile, tanto meno ad Agna, Cona e Conetta dove hanno portato degrado e problemi alla tranquilla e onesta comunità”. E proprio il sindaco di Agna, Gianluca Piva, rafforza il pensiero del portavoce: "Sono molto fiducioso e credo che l’operato della coalizione di centrodestra a Roma possa portare definitivamente alla chiusura dei centri attivi e alla non apertura di Cie in questo distretto del profugo. Ringrazio Fratelli d’Italia, costantemente al mio fianco in questa dura e lunga battaglia. La chiusura dei centri di accoglienza, che da tempo chiedo, è una priorità non rinviabile”.