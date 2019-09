Circolare Arcella, parla Lorenzoni

«Sin da quando è stata approvata la mozione del consigliere Tarzia, che ricordo - spiega il vice sindaco - è una dichiarazione di intenti non vincolante, abbiamo messo in chiaro nelle decine di riunioni avute con diversi rappresentanti dei cittadini che il potenziamento del TPL è un un nostro obiettivo, ma che va conciliato con i vincoli di bilancio. Dopo che ci è giunta la richiesta da parte di alcuni cittadini del quartiere e di rappresentanti politici di tentare nuovamente ad avviare la circolare Arcella, siamo andati loro incontro, sulla base di un budget messo a disposizione. Ora, se possibile, cercheremo di migliorare, ma sin da subito siamo stati chiari: le percorrenze vengono assegnate su base regionale e ogni km in più deve essere pagato dal Comune, a meno di cancellare altre linee. Abbiamo nei mesi scorsi aumentato diversi percorsi anche all’Arcella, col nuovo 24 e il potenziamento tram, come per eventi particolari come il Natale e le feste, ma anche con le agevolazioni per gli anziani e finanziando il nightbus.Saremo felicissimi se la Circolare Arcella attirerà nuovi passeggeri e siamo disposti a fare delle modifiche se possibile, ma appunto siamo stati chiari fin da subito coi rappresentanti politici che ci hanno chiesto questo servizio: non è possibile finanziare oggi un servizio con frequenze di 15 o 20 minuti e che giri tutto il giorno, a meno di penalizzare altri quartieri.

Ci è stato chiesto di procedere comunque e così abbiamo fatto. Come Vicesindaco devo per prima cosa far quadrare gli interessi di tutte e tutti, anche a costo di non fare promesse che non posso mantenere».

