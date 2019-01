Classi dirigenti, un convegno in Sala dei Giganti. Tra i relatori Gentiloni, De Bortoli, Calenda e Tremonti

Un convegno, organizzato da PadovaLegge, con un tema di grande attualità: "Democrazia e classi dirigenti". Ne dibattono prime firme del giornalismo nazionale ed ex ministri che hanno scritto la storia recente del Paese.

Sala dei Giganti

L'appuntamento è fissato per sabato 26 gennaio, dalle ore 9 e 30, in sala dei Giganti. I lavori si svilluappano in due momenti di discussione: il primo, che si terrà la mattina mentre il secondo avrà luogo dalle 14 e 30. Lo hanno presentato in conferenza stampa, al Bo, il Rettore Rosario Rizzuto e l'avvocato Fabio Pinelli, in rappresentanza dell'associazione Padova Legge.

Convegno

Il convegno è stato organizzato in due sessioni successive: la prima, dedicata a "Democrazia e classi dirigenti", sarà aperta da una relazione introduttiva di Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati. Nel pomeriggio invece sarà discusso il tema di come si costruisce una classe dirigentie. L'introduzione è affidata a Francesco Profumo, già ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Relatori

In entrambe le sessioni, la discussione si svolge in forma di tavola rotonda, con la partecipazione anche di Paolo Gentiloni, parlamentare, già presidente del Consiglio dei Ministri; Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo economico; Giulio Tremonti, presidente dell’Aspen Institute Italia; Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2 Rai; Gaetano Manfredi, presidente della CRUI.

Borse di studio

Nel corso dell’evento, inoltre, l’associazione PadovaLegge consegna cinque borse di studio a studenti meritevoli iscritti all’Università di Padova.