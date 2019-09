Coalizione Civica: musica, teatro e dibattiti in piazza Gasparotto

Inizia venerdì 8 settembre la festa di Coalizione Civica. «Quattro giorni di dibattiti e musica, per discutere di alcuni temi di attualità come ambiente e migrazioni, ma anche per continuare a disegnare la Padova che vogliamo e che stiamo costruendo. Lo faremo con ospiti d’eccezione come Cecilia Strada e Andrea Pennacchi, ma soprattutto con i cittadini e i nostri amministratori. La festa si svolgerà in piazza Gasparotto, luogo molto caro a Coalizione, a due passi dalla nostre sede e simbolo di sfide politiche che si intendono cogliere».

