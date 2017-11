Assemblea di Coalizione Civica sul nuovo ospedale: resta il progetto "nuovo su vecchio"

Coalizione Civica si è riunita giovedì sera al Cine Rex di via Sant’Osvaldo per la questione ospedale. Nessuno strappo nell’assemblea che ha deciso di portare avanti il progetto “nuovo su vecchio” in via Giustiniani.

STRAPPO

Dopo che il vice sindaco Arturo Lorenzoni sembrava essersi aperto a un’ipotesi di spostare l’ospedale verso Padova Est, non erano bastate le smentite dello stesso per calmare le acque, tanto che Lorenzoni stesso ha dovuto ricucire lo strappo. L'assemblea è dunque compatta per portare avanti il progetto di via Giustiniani.