Coalizione CIvica: "Sulla permuta un voto convinto. Sulla Prandina non ci sarà una colata di cemento"

Coalizione civica ha convocato una conferenza stampa per chiarire che sulla Prandina nulla è deciso, ma se una cosa si sa è che non sarà una colata di cemento adibita a enorme parcheggio. Curiosa la presenza della consigliera di opposizione Vanda Pellizzari.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La Prandina

Un percorso di partecipazione, magari una consultazione popolare, è una delle opzioni che l'amministrazione vorrebbe giocarsi e sulla quale è d'accordo anche Coalizione Civica. La conferenza stampa è stata anche l'occasione di sentire quelle che sono le idee, almeno in linea di massima, per quanto riguarda il recupero di una zona che è dentro la città. L'idea di far interagire il parco della mura con l'area è più che caldeggiata. Ma anche entrate e uscite, accessi a corso Milano o addirittura alle riviere, sono allo studio. "Proposte, idee, devono arrivare soprattutto dai cittadini come dalle associazioni di categoria. Deve essere un percorso partecipato".

Clima sereno?

Quindi perché una conferenza stampa se non c'è nessuna distanza tra le parti? Potrebbe, ma sono solo spifferi, non essere stata gradita la visita, o meglio il sopralluogo, che si è svolto il lunedì del consiglio comunale, alla Prandina. Gli assessori Micalizzi e Bressa insieme alle associazioni di categoria sono entrati per mostrare in che condizioni è il luogo e parlare ai giornalisti. Coalizione Civica ha eslcuso fosse questo il motivo della conferenza stampa. Il dubbio però rimane.