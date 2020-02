Coalizione Civica, sostegno all'avventura di Lorenzoni alle regionali

Coalizione Civica per Padova ha espresso con un comunicato la vicinanza e il sostegno alla candidatura di Lorenzoni alle Regionali. «Vogliamo fare i nostri migliori auguri a Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto e sostenuto da una coalizione ampia di soggetti civici e politici, tra cui Il Veneto che vogliamo, un progetto lanciato proprio da Coalizione Civica e Orizzonti - Il Futuro Insieme, più di un anno fa. Da quando abbiamo pensato per la prima volta ad un progetto capace di guardare fuori Padova, ne abbiamo fatta di strada. Il Veneto che Vogliamo nasce infatti da una proposta di Coalizione Civica che il 28 febbraio 2019 ha votato in assemblea una mozione dal titolo "Verso Veneto 2020". Da lì è partito un percorso di ascolto nelle 7 province del Veneto che ha dimostrato la voglia e la necessità di costruire un’alternativa al governo di questa Regione. Il 30 settembre 2019 la nostra assemblea ha deciso di anche di costituire una rete regionale tra tutte le liste civiche presenti sul territorio, aderendo a questa rete come soggetto promotore e ideatore. Un processo importante che ha l'obiettivo di "scalare" il nostro modello su scala regionale. Perché il bisogno di un metodo diverso di fare politica è sentito da tantissimi cittadine e cittadini stanchi di non potersi attivare in un contesto politico aperto e inclusivo. Nel rispetto delle diverse forze e sensibilità presenti al suo interno e della necessità di costruire un soggetto nuovo ed autonomo, Coalizione civica ha deciso che fossero i singoli, e non le liste civiche o i soggetti organizzati, ad aderire al Veneto che Vogliamo, ognuno secondo le proprie sensibilità. Auguri Arturo per la tua nuova e coraggiosa avventura».