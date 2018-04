Colasio sul declassamento del Teatro Stabile del Veneto: "Una decisione scellerata"

Abbiamo interpellato l'assessore alla cultura Colasio per farci sapere qual'è la posizione sua e dell'amministrazione sulla vicenda del declassamento da teatro nazionale dello Stabile del Veneto.

Il declassamento

Non l'ha presa affatto bene, l'assessore: “Per far entrare Genova hanno tolto Padova. Questo è il dato politico. Credo sia inammissibile che lo stabile del Veneto, che rappresenta una realtà importantissima per il nord est, di cui soci sono la regione e due comuni come Padova e Venezia, venga declassato. Parliamo di un teatro come lo stabile che è espressione di un intero territorio". Come giudica questa scelta, quind: "È un atto di grande miopia politico culturale. Io mi auguro che il prossimo ministro della cultura si impegni a rivalutare con decisione questa scelta che a mio giudizio è drammaticamente sbagliata".

Padova e Venezia

Come vi muoverete come amministrazione? “Sono d’accordo con l’assessore alla cultura del comune di Venezia, Cristiano Corazzari e il sindaco Brugnaro, con i quali abbiamo deciso una ferma azione di protesta”.