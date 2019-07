Colasio: «Ecco il parco Tito Livio/Giotto»

L’assessore Andrea Colasio nel giorno in cui sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo parco urbano in piazzale Boschetti ha fatto il punto sull’iter che dovrebbe condurre anche alla riqualificazione delle cosiddette palazzine liberty di via Trieste.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il parco si potrebbe chiamare Tito Livio ma c'è chi vorrebbe che invece si chimasse Giotto.