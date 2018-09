Infospazio Chinatown, in corteo per protestare contro Ater

Un corteo, autorizzato, che attraversa le vie di Padova, da Piazza Caduti della Resistenza per giungere fino al Comune di Padova. A organizzarlo quelli di Chinatown, che da mesi hanno un contenzioso con Ater che, dopo averli fatti sgomberare, ha assegnato quello stesso spazio che prima era la loro sede, a un altra associazione. Il ritrovo è alle cinque del pomeriggio di sabato 8 settembre.

Palestro

Tra i punti fermi degli organizzatori della manifestazione ci sono "il radicamento del territorio di chi gestiva e organizzava le varie attività prima dello sgombero" e l’accusa a Ater di fare speculazioni: “Vogliono gentrificare il quartiere Palestro, per fare spazio ai grandi palazzinari. Sgomberare la nostra sede è stato solo il primo passo per distruggere il quartiere e i suoi legami, per renderlo fonte di profitto per i soliti, pochi, noti. A tutto questo ci opponiamo e abbiamo deciso di scendere in piazza!".