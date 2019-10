Come cambia l'accesso all'Area Funghi: la nuova bretella

Il consigliere Pillitteri spiega perché viene chiuso l'accesso da via Bernina e aperto un nuovo passaggio: «I residenti si lamentano del rumore del via vai di persone, da quando la bretella sarà pronta e sarà quindi chiuso l'attuale accesso, questo non potrà più avvenire»