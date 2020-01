Acqua, presidio dei comitati a Palazzo Moroni

Martedì 28 gennaio, nell’anniversario dell’approvazione in Consiglio Comunale della delibera sull’acqua pubblica, il Comitato 2Sì Acqua Bene Comune Padova ha organizzato un presidio davanti a Palazzo Moroni per ricordare al sindaco Giordani e alla sua amministrazione che l’impegno preso nei confronti dei cittadini va portato a termine.

Referendum

«Finalmente abbiamo ricevuto un invito da parte del sindaco a partecipare ad un incontro con i dirigenti di AcegasApsAmga, fissato per il prossimo 14 febbraio. Ci auguriamo che questo sia il primo doveroso passo dell’iter di piena applicazione dei quattro punti della delibera. ll primo che la fornitura d’acqua non venga sospesa nel caso di morosità e il quantitativo minimo vitale sia sempre erogato. Che la tariffa sia resa più equa, soprattutto per i nuclei familiari più numerosi, senza aumenti per nessuna utenza domestica. Che venga creato un fondo per le utenze disagiate attingendo dall’utile dell’ente gestore, e infine che il Comune impieghi una parte della quota di dividendi di Hera per completare la copertura delle bollette delle utenze disagiate».