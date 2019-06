"Morti" in piazzale Stazione, Elisabetta Gardini: «Provocazione di pessimo gusto»

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Elisabetta Gardini, commissario provinciale di Fratelli D'Italia Padova e provincia, sull'installazione realizzata nella mattinata di mercoledì 26 giugno da Andrea Dodicianni sul piazzale della stazione dei treni a Padova:

«Oggi a Padova uno spettacolo di pessimo gusto si presenta agli occhi di chi arriva in stazione. Sul piazzale, in bell'ordine, dodici manichini raffiguranti cadaveri ricoperti da veli da obitorio. Il significato della provocazione dell'artista visuale Andrea Dodicianni, che l'ha realizzata, e della onlus Avvocati di Strada, che l'ha organizzata, è chiaro: chiunque non accetti un'immigrazione indiscriminata è complice delle morti in mare. Una conclusione qualunquista e offensiva, per giunta espressa con mezzucci visivi di gusto pessimo. Secondo UNHCR, nel 2018, nella rotta italiana del Mediterraneo, sono morte 1.311 persone, meno della metà di quelle del 2017 (2.837). E lo stesso è avvenuto nei primi mesi del 2019. Anziché perdere tempo a insultare i veneti e gli italiani tutti, colpiamo gli scafisti senza scrupoli e mettiamo fine al business di questa immigrazione programmata. Al giovane consiglio di continuare a esprimersi con la musica invece di inseguire provocazioni alla Oliviero Toscani».