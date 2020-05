Commercio, dopo i negozi via libera anche ai mercati

Hanno aperto a Padova, come in tutto il resto del Paese, la maggior parte delle attività economiche che rendono viva e vitale una città. Se fabbriche e uffici già da qualche tempo erano al lavoro da stamani negozianti, ristoratori e baristi, barbieri e saloni di bellezza, estetisti e tante altre attività commerciali e di servizio hanno rialzato le serrande e aperto le loro porte ai padovani. Martedì 18 maggio sarà il turno dei mercati che comprenderanno ogni categoria merceologica e non solo alimentari ed alcuni specifici prodotti.

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa sottolinea: «Con la sicurezza al primo posto Padova ha svoltato ed è ripartita. La riapertura delle attività commerciali e di servizio alla persona ha già infatti cambiato decisamente l'aspetto della città. Io ringrazio tutti i negozianti, i gestori e i lavoratori delle varie attività che oggi hanno rialzato le serrande applicando le nuove linee guida. Il mio invito quindi è di dar loro piena fiducia riprendendo subito i nostri abituali acquisti. Da martedì 18 maggio, come da programma, ripartono tutti i mercati anche nella componente non alimentare. Saranno tutti perimetrati e presidiati grazie ad un nuovo importante sforzo organizzativo del Comune. Anche in questo caso ci impegnamo al massimo per mettere insieme ripartenza economica e sicurezza di lavoratori e clienti».