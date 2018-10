Commissione pari opportunità, approvato il nuovo regolamento: ecco cosa cambia

Si cambia. Dopo 25 anni: approvato con 19 voti favorevoli, tre contrari, tre astenuti e due non votanti il nuovo regolamento della commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili. Il consiglio comunale ha dato così il via libera alla delibera presentata da Marta Nalin, assessore alle pari opportunità che definisce compiti e obiettivi della commissione, il cui precedente regolamento risaliva al 1988, con un’ultima modifica del 1993.

Le modifiche

Le persone che comporranno la commissione saranno 17: cinque elette dal consiglio comunale, quattro scelte dalle associazioni iscritte al Registro comunale, tre dalle parti sociali e cinque scelte tra i cittadini e le cittadine che vorranno mettere a disposizione della commissione le proprie competenze e idee. Le finalità della commissione sono quelle di promuovere la parità tra uomo e donna, la prevenzione e il contrasto alla violenza, le politiche contro le discriminazione in genere, la cultura delle differenze e il contrasto agli stereotipi. La commissione è tenuta a presentare annualmente al consiglio comunale un resoconto dell’attività svolta e il programma dei lavori per l’anno successivo.

«Regolamento snello ed elastico»

Spiega l'assessore Nalin: «Il nuovo regolamento è frutto di un lungo lavoro di confronto non solo in commissione consiliare, ma anche con le parti sociali e le associazioni che si occupano di queste tematiche sul nostro territorio. Per questo ringrazio tutte e tutti coloro che hanno collaborato alla sua stesura, come il gruppo tematico politiche di genere di Coalizione Civica. Il regolamento garantisce la partecipazione di tutte e tutti, e con la sua approvazione realizziamo una parte importante del nostro programma che ci consente di creare uno spazio di confronto tra istituzioni e cittadini su un tema trasversale, che tocca i nostri diritti e che deve essere centrale nell’azione amministrativa per costruire una città che garantisca l’inclusione e i diritti delle persone. Abbiamo pensato a un regolamento snello ed elastico, che possa agevolare il lavoro anche attraverso consulte di settore e sottocommissioni. Per rendere la commissione più inclusiva abbiamo previsto anche la possibilità di partecipare alla persona delegata alle pari opportunità e quella di presenziare a tutti i consiglieri».