Comunali 2019, a Selvazzano presentata una nuova lista civica

Selvazzano è tra i 56 comuni del padovano dove a primavera si eleggerà il nuovo sindaco. Tra le liste che parteciperanno al voto anche “SELVAZZANO in#rete!”.

Elezioni comunali

Spiega il consigliere comunale, Giacomo Rodighiero: «Personalmente ho deciso di continuare un percorso iniziato oltre dieci anni fa dove si sono anteposti persone, metodo, idee, capacità e trasparenza a logiche di simbolo, e dove la trasversalità politica ed il civismo si sono dimostrati un valore aggiunto. L'adesione alla nostra coalizione da parte delle donne e degli uomini di “Forza Selvazzano” che hanno deciso di presentarsi senza riconoscimenti di partito conferma questa teoria. Sicurezza, lavoro, nuove idee per la cultura e la comunicazione, nuovi percorsi e progetti rivolti alla disabilità nonché una particolare attenzione per le necessità degli amici a quattro zampe e per la nostra fenomenale galassia sportiva».

Sindaco

«Ora - conclude Rodighiero - rimaniamo in attesa di conoscere il nome del candidato a Sindaco da parte di Selvazzano Viva, siamo certi che come lo è stato per Enoch Soranzo anche la prossima espressione sarà garanzia per capacità, ascolto e soluzione delle istanze del territorio».