Elezioni comunali a Vigonza, accolte le nove liste respinte e sorteggiato l'ordine

Sono state accolte anche le liste respinte per le elezioni comunali di Vigonza. Martedì è stato sorteggiato l'ordine delle quindici liste sulle schede elettorali di giugno. Si è risolto così il problema dei moduli non aggiornati che sabato scorso hanno bloccato nove delle quindici liste di candidati presentate.

L'ERRORE. La Prefettura ha rispedito al mittente 9 liste su 15 perché il modulo usato per raccogliere le firme dei candidati consiglieri era non conforme in quanto non recepiva in maniera chiara le disposizioni introdotte con la Legge Severino su corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione. Se non fosse stata accolta l'integrazione al modulo della dichiarazione di accettazione delle candidature, le liste irregolari sarebbero state escluse dalla competizione.

LE LISTE. Il Movimento 5 Stelle con il candidato Filippo Pastore ha il numero 1. La coalizione di Cesare Paggiaro che nell'ordine presenta Udc, Fare Grande Vigonza, Cesare Paggiaro Sindaco, Frazioni al Centro, Partito democratico ha il numero 2. Le liste di Damiano Gottardello con Forza Italia, Damiano Gottardello Sindaco, Lega Nord hanno il numero 3. Sandro Benato con Vigonza in Movimento e #Giovani per Vigonza ha il numero 4. Stefano Marangon e le liste Insieme a Nunzio Tacchetto, Forza Vigonza, Stefano Marangon Sindaco e Vigonza Viva hanno il numero 5.