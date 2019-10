Comune e Fondazione Cariparo aprono la scuola "fuori orario"

Prende avvio in questi giorni il progetto finanziato dalla Fondazione Cariparo e realizzato dagli Istituti Comprensivi del Comune di Padova in rete con l’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche. Il progetto contempla l’apertura delle strutture scolastiche del primo ciclo di istruzione in orario extrascolastico, con l’intento di farle diventare presìdi culturali e luoghi di socializzazione per tutta la comunità, dove vengono promossi l’inclusione e il superamento delle discriminazioni, punto di riferimento per bambini e bambine e per le loro famiglie, anche al di fuori dell’attività prettamente scolastica, un centro di aggregazione per il quartiere, una struttura al servizio della cittadinanza. Il progetto, rivolto alle scuole degli istituti comprensivi del comune di Padova, prevede attività educative, didattiche, sportive, espressive, ludiche, artistiche e culturali e, in generale, iniziative di aggregazione sociale. Le azioni sono state individuate a partire dai bisogni espressi dalle scuole, dalle famiglie e dal territorio e sono il frutto di una co-progettazione che ha coinvolto l’ente locale e i dirigenti/docenti di dodici Istituti Comprensivi di Padova, che complessivamente accolgono oltre 12 mila alunni.

Scuole

Agli Istituti scolastici compete l’organizzazione e il coordinamento delle iniziative e dei laboratori, che saranno realizzati da soggetti esterni o utilizzando risorse interne alla scuola. Al Comune compete l’azione di sostegno, supporto e pubblicizzazione/comunicazione dell’iniziativa, oltre ad un costante lavoro di monitoraggio e valutazione del progetto da effettuarsi con le istituzioni scolastiche e i soggetti attuatori. Con l’intento di dare continuità alle azioni progettuali, la realizzazione delle attività prevede una programmazione triennale che si sviluppa in tre anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Fuori orario

L’apertura delle scuole in orario extrascolastico vuole, inoltre, supportare e sostenere le famiglie nell’educazione dei figli, consentendo ai genitori di conciliare gli impegni di lavoro con la vita famigliare nei periodi e negli orari di chiusura delle scuole. La scuola e la comunità locale, affiancando le famiglie nella crescita dei figli, dovrebbero concorrere alla costruzione di un progetto di vita lungimirante, che nell’interesse di bambini/e e di ragazzi/e deve essere orientato al futuro e mirare allo sviluppo di quelle attitudini mentali, che consentono all’individuo di affrontare la realtà e la complessità delle situazioni.

Attraverso la realizzazione delle azioni contemplate nel progetto si auspica una ricaduta positiva in termini di: prevenzione e contenimento di situazioni di disagio personale e scolastico di bambini/ragazzi che vivono in condizioni di povertà educativa, culturale ed economica; potenziamento delle opportunità educative e ampliamento dell’offerta delle scuole, armonizzando e innovando i percorsi di istruzione e formazione; sviluppo delle competenze sociali, relazionali, artistico – ricreative e scientifico-tecnologiche da parte di bambini e ragazzi attraverso strategie compensative e innovative, indispensabili all’inserimento nel contesto di vita e proiettate verso i mestieri del futuro; riconoscimento precoce e supporto alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni educativi speciali; prevenzione dell’esclusione sociale generata da diseguaglianze e fragilità; miglioramento delle competenze in ambito scolastico e della socializzazione e promozione del benessere relazionale/affettivo di bambini e ragazzi; realizzazione di una rete territoriale capace di supportare e accompagnare bambini e adolescenti nella crescita.

Istituti

Il progetto coinvolge tutti gli istituti comprensivi di Padova, ad eccezione del VII IC San Camillo, già coinvolto in un altro progetto analogo, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” diversi tipi di azioni e iniziative: l'accompagnamento allo svolgimento dei compiti scolastici (doposcuola) destinate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzate all’acquisizione e al miglioramento del metodo di studio e al rinforzo/approfondimento delle materie curricolari, individualmente o in piccolo gruppo. Persegue l’obiettivo di sviluppo dell’autonomia, di empowerment delle life skills in contesti aggregativi, di riduzione delle problematiche legate all’apprendimento (BES o DSA), di prevenzione della dispersione scolastica. Verranno poi proposti dei laboratori e iniziative per motivare e supportare bambini e ragazzi nell’apprendimento della lingua inglese. Sono previste lezioni di approfondimento in orario pomeridiano durante l’anno scolastico e l’attivazione di centri di animazione estiva in lingua inglese, con insegnanti madrelingua. Inoltre sarà incentivata l'attività psicomotoria, motoria e sportiva pomeridiana in collaborazione con le associazioni del territorio.

Crescita

Si vuole favorire la maturazione globale di tutte le componenti espressive del bambino (motoria, emotiva e cognitiva); aumentare nei bambini le capacità comunicative attraverso il gioco motorio e simbolico per stabilire rapporti con le proprie emozioni, con i coetanei e con gli adulti di riferimento; far acquisire a bambini e ragazzi la percezione del proprio corpo attraverso il movimento, consentendo di affinare le abilità di motorie di base e di rafforzare schemi motori e corporei; miglioramento della conoscenza e delle competenze relative alle discipline sportive. Infine laboratori di ascolto e pratica musicale (strumento e canto corale), laboratori teatrali, laboratori di coreutica collegati a quelli teatrali e musicali, laboratori artistici come fotografico, il corso di produzione artistica attraverso strumenti digitali, laboratori scientifici in orario pomeridiano (durante l’anno scolastico) e nel periodo estivo (3 settimane al termine dell’anno scolastico).

100mila euro a scuola

Prevista anche l'apertura pomeridiana della biblioteca di una scuola primaria con il supporto di genitori volontari e iniziative di promozione della lettura (prestito libri, letture animate e incontri con gli autori, ecc.). Ci si propone di sviluppare e sostenere nei bambini/ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere e di aprire la biblioteca scolastica alla cittadinanza. Il budget complessivo di progetto ammonta a 100 mila euro per ogni anno scolastico, totalmente messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e ripartito tra gli istituti comprensivi sulla base delle progettualità da realizzare.