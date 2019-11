Il comune di Pozzonovo premia chi spende nel paese

Un’iniziativa che premia chi acquista nei negozi del paese, «prediligendoli ai grandi centri commerciali e mantenendo vive le attività più piccole», come dicono i promotori. L’idea natalizia è del Gruppo Esercenti di Pozzonovo, in collaborazione e col patrocinio dell’Amministrazione. «E' inedita sul territorio padovano, e pensata sulla linea di altre messe in campo a tutela dei negozi locali, sia dai commercianti che dal Comune».

“Pozzonovo Premia” è oggetto da una settimana del tam tam social tra commercianti e residenti del paese e non solo, ed ha già destato curiosità presso i cittadini. «Non si tratta di una lotterai – spiega il sindaco Arianna Lazzarini che volentieri ha patrocinato e sposato l’evento -, ma di una gratificazione per i clienti dei nostri negozi, proprio sotto Natale. Chi acquista in paese è una ricchezza per la comunità, e va premiato«. Ogni attività di Pozzonovo nominerà 5 acquirenti, e colui che riceverà complessivamente più “nomine” sarà il “cliente dell’anno”, mentre gli altri 19 saranno scelti via via dai commercianti sempre in base alle nomine che riceveranno. Le premiazioni avverranno il 6 gennaio al Palazzo delle Associazioni; per il vincitore ci sarà un weekend in palio.

«La nostra Amministrazione appoggia di cuore questa iniziativa – conclude Lazzarini – che segue il filo di una valorizzazione degli esercizi del paese, tanto più in un periodo dell’anno come Natale. Per mantenere viva Pozzonovo è importante sostenerne l’anima. Lo facciamo anche noi, come Comune: nell’erogazione del bonus bebè, ad esempio, chiediamo ai genitori di fare acquisti nei nostri negozi; numerosi sono anche gli eventi in cui promuoviamo il commercio, sostenuti dai negozianti che tengono aperto anche la sera e nei festivi durante le manifestazioni. Non ultimo il Giro d’Italia, che nel 2020 passerà per Pozzonovo, e che abbiamo fortemente voluto per valorizzare economia locale e turismo. Auguro al Gruppo Esercenti un successo di questo ennesimo evento, che il Comune patrocina e sostiene volentieri!».