Palazzo Moroni sul caso Foiba Rossa: "Chiedano la sala alle condizioni cui sono sottoposti tutti"

Da palazzo Moroni, con una nota, si è voluto chiarire perché non è stata concessa la Fornace Carotta, per la presentazione di Foiba Rossa.

La nota da palazzo Moroni

Dagli uffici comepetenti è stato comunicato semplicemente che la richiesta non può essere accolta come momento istituzionale con conseguente gratuità delle spese ed esenzioni, specificando anche contestulamente che i funzionari incaricati di seguire la concessione degli spazi pubblici nelle disponibilità del comune di Padova sono a disposizione con la consueta professionalità e cortesia, qualora, in base ai regolamenti in vigore per tutti, l'associazione che firma tale iniziativa come risulta evidente dai quotidiani e da pubbliche evidenze, ritenga di fare richiesta alle stesse condizioni cui sono sottoposti tutti gli altri enti, associazioni o partiti.