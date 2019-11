Concorso di Polizia Locale, al Colbachini la prova "ginnico - sportiva"

Si è svolta nella mattinata di lunedì 4 novembre, allo Stadio Colbachini, la prova ginnico sportivo per i candidati al concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 agenti di polizia locale. Soddisfatti sia il sindaco, Sergio Giordani, che il comandante della Polizia Locale, Lorenzo Fontolan.

Fontolan

«Sicuramente - ha spiegato il comandante - ho visto nei partecipanti molta motivazione, molta tenacia e molta preparazione. Questo è un ottimo viatico per avere in forze al corpo di Poliza Locale nuovi agenti che daranno una importante iniezione di operatività e dinamismo oltre a garantire una duratura autonomia operativa sul campo. Le sfide da affrontare sono sempre più complesse e sotto ogni punto di vista la preparazione diventa fondamentale per svolgere al meglio i compiti assegnati, sempre in un gisto mix di innovazione ed esperienza garantito dai colleghi più esperti».

Giordani

«Abbiamo deciso - spiega Giordani - di adottare nuove modalità di selezione come ormai fanno molti comandi nel Paese, perché per stare a contatto con la gente e nei nostri quartieri servono una pluralità di caratteristiche diverse. Queste assunzioni, che abbiamo anche aumentato rispetto alle previsioni di alcuni mesi fa dimostrano la volontà della Giunta di investire in sicurezza e nella professionalità elevata già oggi del nostro corpo di polizia Locale.