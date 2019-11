Scuola, Lazzarini (Lega): concorso per il miglior presepe, pronta la proposta di legge

«Il presepe è un simbolo della nostra storia e della nostra cultura e come tale va tutelato. Secondo noi, già a partire dalla scuola. La nostra proposta di legge che istituisce il concorso nazionale per il miglior presepe dell'anno nelle scuole di ogni ordine e grado va in questa direzione. Un’iniziativa che da una parte non lede il sentimento religioso di nessuno né il principio della laicità dello Stato e, dall'altro, rappresenta la famiglia e la concordia nel solco della più autentica tradizione popolare italiana».

Tempi rapidi per l'approvazione

Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini, segretario della Commissione Affari sociali della Camera e prima firmataria della proposta: «Ci auguriamo tempi rapidi per la sua approvazione. Inoltre, la pdl non pesa sul bilancio del Miur visto che prevede, come premi per gli istituti vincitori, materiale didattico - anche tecnologico - libri, accessi gratuiti a eventi culturali. Come sindaco di Pozzonovo ho promosso la creazione di un laboratorio con gli alunni delle scuole medie che, grazie alla guida sapiente di un nostro concittadino, potranno imparare a costruire un presepe nel solco della tradizione popolare, dei valori della famiglia e del senso di comunità. Proprio a questi valori si ispira anche la giornata di domenica 15 dicembre, voluta dall'amministrazione comunale assieme alle associazioni del territorio e con il coinvolgimento delle scuole, della parrocchia e in particolare di don Pietro - che ringrazio -, con cui si svolgerà il mercatino natalizio lungo le vie del paese con musica dal vivo e animazione».