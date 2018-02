Elezioni, il partito degli indecisi ago della bilancia: la preoccupazione di Confartigianato Padova

In Italia esiste un partito degli indecisi: questo in sintesi il dato più preoccupante emerso dalla relazione che Giovanni Diamanti, analista elettorale, ha presentato qualche giorno fa ai dirigenti di Confartigianato Padova, in vista delle prossime elezioni politiche.

"Nessuno ascolta i bisogni reali"

“In tanti non si sentono rappresentati da nessuna delle forze politiche o delle coalizioni candidate. Manca il dialogo con i cittadini - spiega il presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto - Nessuno ascolta con attenzione i bisogni reali degli italiani. E certamente non sono ascoltati i bisogni degli imprenditori. Sentiamo tanti slogan e pochi programmi e nessun approccio a temi concreti quali famiglie, imprese, Europa”. Non solo. La complessità della nuova legge elettorale amplifica ancora di più il senso di smarrimento degli elettori. La paura è che questa legge generi un Governo con una

maggioranza poco solida che non possa garantire riforme e stabilità. “Gli artigiani – aggiunge il presidente Boschetto – sono preoccupati da questa campagna elettorale. Non ci sono attività sul territorio, gli incontri con la società civile sono pochi, la comunicazione è scarna di programmi e proposte. C’è un grande fervore tutto virtuale, su temi simbolici, promesse roboanti, slogan di bandiera. Ma manca la possibilità, ad oggi, di ricostruire un vero rapporto fra politica e territorio; e questo è un aspetto molto negativo”.

"Agiamo di testa, non di pancia"

Gli artigiani sono persone concrete: “Siamo abituati a giudicare con la testa e non con la pancia – precisa Boschetto. Sceglieremo chi riteniamo abbia le ricette più giuste e durature per le nostre famiglie e per le nostre imprese. Speriamo che da questa tornata elettorale possa emergere un Governo credibile e in grado di gestire queste partite e sedersi con autorevolezza ai tavoli che contano”.