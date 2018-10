Centri sociali a Palazzo Moroni, Forza Nuova non ci sta: "Indegno teatrino"

Riceviamo e pubblichiamo:

"I centri sociali e Coalizione Civica in Municipio: viva l'illegalità! Sconcertante conferenza stampa ieri in Comune a Padova, con protagonisti i sei destinatari del Daspo cittadino capitanati da Tommaso Cacciari, leader del CSO Morion (nipote dell'ex sindaco di Venezia). Facendosi beffe dell'ordinanza del Questore e spalleggiato vergognosamente dai consiglieri di maggioranza Ruffini, Ferro e Marinello, ha irriso le forze dell'ordine con una motivazione sconosciuta alla fenomenologia dei centri sociali: «Sono un devoto del Santo, si vuole impedire di recarmi a pregarlo di liberarci dai fascisti come faccio, da fervente cattolico, tutte le settimane». Forza Nuova chiede al Questore Fassari come si possa permettere lo svolgimento di questo indegno teatrino da parte dei centri sociali, calpestando impunemente la legge?! Oppure questi ne sono al di sopra e godono di 'amnesie giuridiche ad personam'? Ufficio Stampa Forza Nuova Padova padova@forzanuova.info"