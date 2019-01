“Conoscere per decidere”, l'iniziativa promossa da PadovaLegge e Centro Studi Livio Paladin

La Scuola per la Democrazia “Conoscere per decidere”, che vede uniti il Centro Studi sulle Istituzioni “Livio Paladin” e PadovaLegge, nasce con l’intento di favorire la cittadinanza responsabile e di ridare vigore alla democrazia, con incontri di studio e di riflessione, destinati a quanti pensano le istituzioni quale luogo di convivenza civile e non, invece, terreno per competizioni rapaci. Nella convinzione che per decidere nell’interesse comune sia opportuno, forse necessario, acquisire adeguate conoscenze.

L'invito

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, dedicata a chiunque sia interessato, per studio o per professione, all’amministrazione della cosa pubblica.

La lezione inaugurale è in programma il prossimo 22 febbraio e si intitolerà proprio “Conoscere per decidere”, seguirà un ciclo di incontri mensili sui temi della democrazia, dell’etica pubblica, del rapporto tra l’Italia e l’Europa e una tavola rotonda conclusiva. Ogni lezione verrà suddivisa in due moduli, una parte didattica durante la quale si confronteranno due relatori di primissimo livello e una parte interattiva con discussioni a gruppi.

È possibile iscriversi inviando un’email all’indirizzo info@padovalegge.it con in allegato il proprio C.V. Ai partecipanti verrà richiesta solo una quota d’iscrizione a copertura delle spese vive, pari a euro 150,00. I posti disponibili sono 100.

Centro Sudi Livio Palladin

«Ciò, di cui si sente in maggior misura la mancanza – dice Mario Bertolissi, presidente del Centro Studi Livio Paladin – è il pensiero critico, che nasce dalla riflessione. Non dall'indottrinamento. Scuola è, da questo punto di vista, occasione e luogo in cui ci si educa: essenzialmente, alla convivenza civile. È una prassi che vive di cultura, senza della quale le istituzioni perdono vigore e si decompongono. Dunque, politica e cultura, come ebbe a scrivere Norberto Bobbio nel lontano 1955, con l'intento di emarginare i monopolisti della verità».

L'avvocato Pinelli

«Manca un luogo di formazione alla democrazia – aggiunge Fabio Pinelli, presidente di PadovaLegge – di comunicazione delle conoscenze necessarie per essere cittadini responsabili, ed esercitare questa responsabilità, eventualmente in una qualsiasi formazione politica. Il primo servizio da svolgere nei confronti delle generazioni più giovani dovrebbe riguardare la formazione non alla politica ma alla democrazia, a qualcosa che viene prima della politica e che costituisce il presupposto di qualsiasi attività di cittadinanza responsabile, compresa l’attività politica.

Una indicazione di base, ad esempio, suggerisce quattro comportamenti: studiare, ascoltare, rispettare, costruire legami».

Info e iscrizioni

Per avere maggiori informazioni o iscriversi si può inviare una mail a info@padovalegge.it o direttamente telefonare allo 049/661661.