La consigliera Pellizzari, il parcheggio alla Prandina e la scorpacciata di ciliegie

Curiosa la presenza, come uditrice, della consigliera Vanda Pellizzari della Lista Bitonci, alla conferenza di Coalizione Civica. Tema all'ordine del giorno: la Prandina.

L'anomalia

A parte l'anomalia, è insolito vedere assistere alla conferenza stampa di un gruppo chi non ne fa parte. Ancora di più se, sempre stando a voci che in certi corridoi corrono davvero veloci, la sua assenza in consiglio comunale lunedì, sia stata dovuta a una divergenza di opinione rispetto al voto negativo dell'opposizione sulla vicenda Prandina. Nella seduta in cui si votava la permuta tra l'ex caserma e via Anelli, si è notata eccome la sua assenza.

Le ciliegie

E' da anni che si batte affinché lì si faccia un parcheggio. "Non c'è nessun caso - ha spiegato la consigliera eletta nella Lista Bitonci - ho solo mangiato troppe ciliegie e mi hanno fatto male. Solo per questo non c'ero".